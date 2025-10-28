Actriz mexicana se prepara para ser madre junto a su novia

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana, Michelle Rodríguez, conocida por su fuerte presencia en la saga de “Fast & Furious”, se encuentra en el centro de un nuevo foco mediático tras rumorarse que ella y su novia, Victoria García, estarían preparando su camino hacia la maternidad.

Según medios de comunicación, la pareja habría comenzado recientemente a investigar tratamientos de reproducción asistida con el fin de ampliar su familia.

El proceso de la actriz y su novia

Se habla de que el proceso incluye técnicas donde ambas podrían participar de forma directa para compartir la maternidad. La fuente anónima indica que ya están en etapas de análisis médico, pero aún no han hecho anuncio oficial.

Con casi dos años de relación formalizada entre Rodríguez y García, este paso marca un nivel más profundo en su vínculo.

“Todo aquello que la había hecho cuestionarse en el pasado se disipó. Está muy enamorada de Victoria y qué mejor que tener un bebé al cual criar juntas con entrega absoluta”, comentaba una fuente cercana.

El método al que habrían recurrido es el “ROPA” (Recepción de Óvulos de la Pareja), en el que los ovocitos de una de ellas son fecundados con esperma de donante y luego el embrión implantado en el útero de la otra, permitiendo que ambas participen genéticamente y gesten el bebé.

Un proceso discreto

Hasta el momento, la actriz y su pareja no han hecho declaración oficial sobre el embarazo o los planes de traer un bebé al mundo. El informante asegura que, ya se han sometido a los estudios médicos y ambas están “perfectamente de salud”.

Todo el proceso se estaría manejando con discreción. “Puede ser un proceso largo, por lo que supuestamente la pareja ya no está compartiendo ningún detalle ni con sus seres queridos porque quieren esperar a que se logre el embarazo y dar la noticia”.