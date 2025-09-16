Animadora venezolana lloró por señalamientos de esconder su embarazo

Suscríbete a nuestros canales

La conductora, modelo y exreina de belleza venezolana Bárbara Sánchez, se mostró vulnerable en una reciente entrevista en Miami, por comentarios de según esconder su embarazo. Fue hace semanas que la Miss Amazonas 2006, posteó en redes sociales el anuncio de la espera de su tercer hijo.

“Han sido los tiempos más difíciles de mi vida. Pero Dios siempre te da nuevos motivos para sonreír. Vamos creciendo familia”, escribió el pasado 3 de septiembre en su perfil de Instagram, despertando múltiples opiniones.

Lágrimas

En una reciente entrevista la conocida “Amazing Barbarita”, fue muy clara en mencionar que necesitaba descubrirse primero para poder decirle al mundo que está en la dulce espera de un bebé, que llegará para darle felicidad al hogar que ha creado con Carlos Velázquez “El Nenecio”.

“Mucha gente puede llegar a pensar que escondí la barriga, no la escondí estaba en un proceso de descubrirme a mí primero, para poder salir con mi bebé, que es lo más lindo que nos ha pasado a mi familia y a mí”, comentó.

Gran apoyo

En la conversación con Osman Aray también habló del apoyo de sus dos hijos, su pareja y de su madre en el proceso del embarazo, cuando las mujeres atraviesan por diversos procesos hormonales.

“Mi mamá y mi esposo han sido el pilar más grande, he tenido momentos en los que no he podido pararme de la cama y he llorado muchísimo. Ha sido una revolución de mi ser increíble, sin ellos no pudiese estar aquí hablando con ligereza”, dijo.

En este sentido, aseveró que está muy alejada de las redes sociales para postear imágenes o videos a sus seguidores, por lo considera que muchos lo que hacen es especular y hablar cosas sin sentidos.