Kourtney Kardashian lanza a la venta controversial paleta para la salud vaginal

Kourtney Kardashian lanzó al mercado de los suplementos su más reciente y llamativo producto, unas paletas probióticas diseñadas específicamente para la salud vaginal.

Bajo su marca Lemme de vitaminas y suplementos, la empresaria presentó las ‘Lemme Purr Probiotic Lollipop’, un nuevo producto que está generando una ola de reacciones divididas por su función.

De acuerdo a la marca, estas paletas están infusionadas con ingredientes para el equilibrio del ecosistema íntimo como: Vitamina C, extracto de piña y, fundamentalmente, el probiótico SNZ 1969.

"Nuestra comunidad se enamoró de nuestras primeras paletas, así que no podía esperar para traerlas de vuelta de una forma diferente", declaró Kourtney sin responder a la controversia.

El objetivo de la integrante del clan Kardashian es convertir la salud vaginal de las mujeres en algo “dulce y simple".

Kourtney Kardashian acusada de copiar

Desde la fundación de su plataforma Poosh en 2019, la empresaria ha sido señalada de "copiar" la estrategia de negocio y la filosofía wellness de Gwyneth Paltrow por las similitudes que guarda con los productos de salud íntima.

Tras varios años de rumores, en 2022 ambas se unieron para crear una vela en tono de humor llamada "Huele a mi Pooshy ", este proceso fue documentado en el programa ‘The Kardashians’.

"Gwyneth y yo tenemos estilos de vida similares. Estamos en el mismo espacio de bienestar, así que pensé que sería divertido hacer algo juntas", explicó Kardashian Kourtney en su momento.