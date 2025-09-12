Dos venezolanos en el ranking de lanzadores latinos en Grandes Ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Dos lanzadores venezolanos aparecieron este viernes en el conteo de serpentineros latinos en Grandes Ligas realizado por la Major League Baseball (MLB). El conteo está encabezado por el dominicano Freddy Peralta, quien ha tenido una campaña excepcional.

En el conteo también se encuentra “el misil cubano” Aroldis Chapman; el tapatío Andrés Muñoz y el as de los Astros de Houston Framber Valdez.

Los Criollos

El abridor de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, ocupa la cuarta casilla del conteo realizado por MLB. El zurdo permitió apenas un hit en siete entradas en su última apertura ante los Mets de Nueva York. Además de desarrollar una marca personal con 12 ponches.

Suárez, quien registra una efectividad de 2.98 en sus últimas siete salidas, con marca de cuatro victorias y dos derrotas. En ese lapso, ha permitido 43 imparables, 14 carreras limpias, ha otorgado ocho boletos y ponchado a 45.

Por otro lado, el cerrador de los Padres de San Diego, Robert Suárez, encabeza la Liga Nacional y se encuentra en el segundo lugar de Grandes Ligas con 37 salvamentos y suma 67 ponches en 62. Innings.

El derecho tiene registro de cuatro victorias y seis derrotas en 64 compromisos, ha permitido 45 imparables, 22 carreras limpias, cinco cuadrangulares y ha otorgado 15 boletos.

Aunque ha permitido tres jonrones en el noveno inning desde principios de agosto que le han costado par de victorias a los Padres, por lo general, el cerrador venezolano Robert Suárez ha sido una pieza clave de la fórmula de San Diego toda la temporada.