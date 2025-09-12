Luis Arráez es una auténtica regadera en esta extraordinaria estadística (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

A la temporada 2025 de las Grandes Ligas le quedan muy pocas jornadas de acción, y es por eso que Luis Arráez tiene entre ceja y ceja aumentar su producción ofensiva para beneficio propio y colectivo. Recordemos que el criollo sigue en la lucha por el campeonato de bateo de la Liga Nacional, en tanto que los Padres de San Diego van bien encaminados hacia la postemporada.

Si nos fijamos exclusivamente en el aspecto individual, La Regadera aparece en el séptimo lugar del apartado de promedio, con .285 (previo al juego de este viernes). Su distancia del primer lugar, a manos de Trea Turner (.305), no es tan extensa, pero para alcanzarlo deberá destaparse con el madero en sus próximas presentaciones.

Arráez, sinónimo de juegos multi-hit

Durante la jornada del pasado jueves, Luis Arráez guio el triunfo de San Diego por 2 a 0 ante los Rockies de Colorado. Allí no solo se encargó de inaugurar la pizarra con una carrera remolcada, sino que a eso se le sumó una noche de tres imparables, algo que ya parece común en él temporada tras temporada.

Y es que si tomamos en cuenta el rango entre las campañas 2019 y 2025 de las Mayores, el oriundo de San Felipe acumula 96 juegos de tres o más hits, una cifra que ningún otro pelotero ha sido capaz de igualar durante ese periodo de tiempo.

Pero por si eso fuese poco, en lo que va de zafra ya cuenta 17 presentaciones de ese estilo, de las cuales tres son en lo que va del mes de septiembre. Además, en líneas generales son 45 presentaciones multi-hit en la presente temporada.

Números de Luis Arráez en la temporada 2025