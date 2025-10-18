¿No tiene la destreza? Figura de Los Ángeles Lakers no termina de convencer a la opinión pública

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para el joven alero Dalton Knecht, seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, se ha visto ensombrecido por una creciente ola de escepticismo dentro de la liga.

Knecht recibe críticas

Reportes recientes señalan que la percepción generalizada entre el personal de la NBA es "negativa o pesimista" con respecto a su desarrollo, poniendo especial énfasis en la falta de progreso en un área fundamental para cualquier jugador profesional: la toma de decisiones.

El analista y periodista especializado, Jovan Buha, ha sido la fuente de esta revelación, reportando que la preocupación se centra en "las dificultades de Dalton y cómo, especialmente desde un punto de vista de procesamiento de decisiones, no ha habido mucho progreso ahí."

Este comentario, que circula a puertas cerradas en la liga, subraya una inquietud clave sobre la capacidad del jugador para adaptarse a la velocidad y complejidad del juego de la NBA.

Dalton Knecht, un atacante ofensivo de élite durante su carrera universitaria, donde demostró ser un tirador letal y un anotador versátil, fue en su momento uno de los prospectos más polarizantes de su clase.

Con un rendimiento muy bajo

A pesar de haber emergido como uno de los mejores anotadores de la NCAA, la sombra de su edad (siendo un prospecto mayor) y las dudas sobre su defensa han acompañado su transición al profesionalismo. La promesa de un talento ofensivo listo para impactar desde el primer día se contrapone ahora con los reportes sobre su estancamiento en el aspecto mental del juego.