Francisco Lindor se acerca a la treintena de jonrones por sexta ocasión en su carrera

Por Daniel Morales
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 09:16 pm

Francisco Lindor se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, quinta con el conjunto Nueva York

El campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva YorkFrancisco Lindor, despachó este martes el vigésimo séptimo (27) cuadrangular de la campaña 2025, en el encuentro ante los Padres de San Diego. Compromiso que se disputó en el City Field, casa del conjunto de la Gran Manzana.

Este es su primer jonrón de los últimos siete juegos. No conectaba batazo de vuelta entera desde el pasado 30 de agosto. Se pone a solo tres jonrones de alcanzar los 30 bambinazos por sexta ocasión en su carrera.  

El primero de Lindor

En la parte baja de la segunda entrada, el infielder boricua llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Michael King. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carrera por una (1).

Con un outs en la pizarra y en cuenta de una mala dos buenas, King dejó un sinker de unas 93 millas por hora colgado en el mero centro del homeplate, lanzamiento que Lindor no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Francisco Lindor tuvo una velocidad de salida de 104 millas por hora y recorrió 382 pies de distancia.

Sus números

Francisco Lindor se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, quinta con el conjunto Nueva York. El shortstop tiene un promedio vitalicio de .273, con 1651 hits, 275 jonrones y 848 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .265/.339/.454 (Avg/Obp/Slg); en 601 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 159 imparables, 27 cuadrangulares, anotado 105 e impulsado 78. Ha recibido 56 boletos y 127 ponches.

Martes 16 de Septiembre de 2025
