MLB: Yandy Díaz quiere cerrar la temporada por todo lo alto con Rays

Yandy Díaz es uno de los grandes talentos que Rays de Tampa Bay adquirieron en su historia. Un cubano con un desempeño excepcional que ha mostrado regularidad a lo lardo de su carrera. Su 2025 ha sido espectacular, pero su fin de temporada lo llevará a libros históricos de Rays.

Díaz está desarrollando un mes de septiembres brutal a nivel ofensivo, registrando números de un autentico líder de equipo. Pero eso es solo una muestra de lo que ha podido desarrollar este año; con un promedio de .296 y in OPS de .837 para un año anecdótico en Tampa Bay.

Es tan buena la campaña de Yandy, que en 2025 rompió su récord de Cuadrangulares. Alcanzó los 24 por primera vez en su carrera, además, llegando a las 80 impulsadas en una campaña por primera vez y a solo 9 hits de superar su máximo de inatrapables en 2023 con 173.

¿Debe Rays de Tampa Bay mantener Yandy Díaz 2026?

Yandy Díaz tiene contrato garantizado para 2026 con opción de club por $12 millones, y una cláusula condicionada para 2027. A sus 33 años, sigue rindiendo a nivel élite, con promedio de .400 en septiembre y OPS cercano a .990. Su liderazgo ofensivo no admite discusión.

Sin embargo, Tampa opera bajo restricciones salariales y prioriza ciclos cortos. Retener a Díaz implica asumir riesgo físico y bloquear espacio para talentos emergentes. Si el club apuesta por competir en 2026, mantenerlo tiene sentido. Si prioriza reconstrucción, un cambio es lo ideal.

Números de Yandy Díaz con Rays de Tampa Bay en 2026

Yandy Díaz ha registrado una de sus mejores campañas, en un año que será recordado como parte de la reconstrucción de Rays de Tampa Bay. El cubano se aferró a su ofensiva y cumplió defensivamente para tener números brutales.

Números de Díaz en 2025:

- 141 juegos, 557 turnos, 74 anotadas, 165 hits, 28 dobles, 1 triple, 24 jonrones, 80 impulsadas, 50 boletos, 90 ponches, 3 bases robadas, .296 promedio, .358 OBP, .479 SLG, .837 OPS