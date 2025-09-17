Jugadores de Kansas City celebraron los logros recientes de Salvador Pérez

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de una reunión de equipo, que podría ser motivada por el difícil panorama que afronta Reales de Kansas City de cara a la postemporada, el Club House tuvo un gesto peculiar con su capitán, el pasado martes.

Tal es el caso de Salvador Pérez que siendo la voz de experiencia del plantel y un ícono de la organización no tuvo oportunidad de dar ánimos a los suyos para esta recta final. Todo lo contrario, pues fueron sus compañeros quienes tomaron la palabra en su honor.

Una leyenda viva

''Esto es para celebrar algunos logros muy especiales de nuestro capitán. No vamos a hablar de qué tenemos que hacer (para clasificar), esto es un llamado para reconocer que tenemos un futuro miembro al Salón de la Fama en este clubhouse. Celebrémoslo, porque hizo algo especial y no lo pudo celebrar el fin de semana pasada'', fueron las palabras del primera base Vinny Pasquantino, que explicó de qué se habló tras bastidores.

Los motivos de esta celebración y admiración, corresponden a lo logrado por Pérez el pasado sábado 13 de septiembre, cuando conectó par de vuelacercas ante Filis de Filadelfia y alcanzó los 300 en este renglón. Aún así, los suyos cayeron 8-6.

Asimismo, llegó a las 1000 carreras impulsadas en ese mismo encuentro, convirtiéndose en el sexto venezolano que alcanza el millar de empujadas. Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Bob Abreu y Victor Martínez lo acompañan en ese selecto grupo.