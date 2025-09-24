Alfredo Pedrique recibe esta distinción por su labor con los Phillies

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se habla de Alfredo Pedrique, un término que no puede pasar desapercibido al momento de describirle es la excelencia, algo que ha conseguido dirigiendo en Grandes Ligas en 2004 con Cascabeles de Arizona y siendo dos veces manager del año en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Desde el año 2023, dirige a los Reading Fightings Phils, filial en la categoría Doble A de los Phillies de Filadelfia, organización que le otorgó el premio John Vukovich tras su tercera temporada con dicho equipo.

Dicho galardón, nombrado en honor al manager con más años de servicio en la historia de los Phillies, es entregado a aquel dirigente que muestre características tales como "lealtad, dedicación, competitividad, conocimiento, honestidad y una gran ética de trabajo".

La labor de Pedrique

En sus tres años al mando de los Fighting Phils, Pedrique ha obtenido un total de 173 victorias, siendo el noveno manager con mayor cantidad de triunfos en la historia de este equipo que hace vida en las Ligas Menores.

"Lo que lo distingue es la combinación única de energía, sabiduría y humildad que aporta al trabajar con jugadores jóvenes. Su pasión por la enseñanza y su dedicación a su oficio son incomparables", declara Luke Murton, director de desarrollo de jugadores de la organización de Pensilvania.

Segundo venezolano en lograrlo

El manager valenciano no es el único nacido en Venezuela que se ha hecho con este premio, pues en, en 2021, Orlando Muñoz también lo logró. Del mismo modo, junto a Carlos Arroyo (2012) y Manny Amador (2013), es el cuarto latino que ostenta el galardón.

"Me siento profundamente honrado de recibir el Premio John Vukovich", manifiesta el venezolano, al mismo tiempo que afirma que dicha distinción "representa el esfuerzo colectivo y el compromiso de toda la organización".