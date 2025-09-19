Gregorio Petit tiene esta misión antes de incorporarse a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Durante la venidera campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional las miradas no están puestas solamente en los peloteros, sino también en algunos estrategas que van a debutar en el país en ese cargo, como es el caso de Gregorio Petit.

Sin embargo, el ex grandeliga ya tiene bagaje como dirigente y le ha ido bastante bien en los últimos años en los Estados Unidos. Por esa razón genera muy buenas expectativas en la afición de los Tiburones de La Guaira, a quienes espera llegarles con un título "debajo del brazo".

Gregorio Petit avanza a una nueva postemporada en Doble A:

Durante esta campaña, Petit nuevamente está al mando de la sucursal Doble A de los Atléticos de Oakland, Midland RockHounds, quienes hoy están buscado un triunfo que los lleve a la Serie de Campeonato de la categoría.

Cabe destacar, que esta novena culminó la ronda regular con 66 victorias, 39 de ellas en la primera mitad, siendo líderes de la Texas League Zona Sur en ese periodo.

El crecimiento de Gregorio Petit como manager:

Sin duda alguna, Gregorio viene en un crecimiento exponencial como dirigente, luego de tener dos zafras en el equipo Doble A de los Astros de Houston, en las que no avanzó a playoffs.

Asimismo, en 2023 pasó a Clase A con los Atléticos y tampoco pasó de ronda regular. Sin embargo, la gerencia confió en el criollo y lo puso al mando de la categoría Doble A desde el año anterior, obteniendo en esta ocasión su primer pase a postemporada.

Por ese motivo, es que en esta segunda clasificación consecutiva la misión de Petit es llegar más lejos y ¿Por qué no? proclamarse monarca con los Midland RockHounds antes de venir a Venezuela con La Guaira.