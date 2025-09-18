Estos son los peloteros venezolanos que mejor le batearon a Clayton Kershaw

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las Grandes Ligas recibió este jueves una noticia impactante con Clayton Kershaw como protagonista, ya que el norteamericano anunció que al final de la presente temporada se retirará como pelotero activo. Recordemos que se trata de uno de los mejores lanzadores de su generación, quien además vivió sus 18 años de carrera con los Dodgers de Los Ángeles.

Desde su debut por allá en 2008 hasta la fecha, el zurdo de 37 años de edad siempre demostró dominio sobre el montículo, algo que se tradujo en premios como Cy Young (2011, 2013, y 2014), MVP (2014), Guante de Oro (2011), y Serie Mundial (2020 y 2024). Además, también fue convocado al Juego de Estrellas en 11 ocasiones.

Kershaw sufrió el Arepa Power

Tras 18 campañas en las Grandes Ligas, Clayton Kershaw vio acción en 452 juegos en los que enfrentó a cientos de peloteros. Si bien logró dominar a unos cuantos, un pequeño porcentaje fue capaz de darle con todo y castigarlo en su momento. Justamente, en ese último grupo resaltan dos jugadores venezolanos.

Las figuras en cuestión son Pablo Sandoval y Carlos González. Por una parte, el Panda ocupa la novena casilla entre los peloteros que más hits le conectaron al lanzador norteamericano. En 65 turnos al bate disparó 15 hits, con tres dobles, siete carreras remolcadas, dos bases por bolas, siete ponches, y .234 de promedio.

A su vez, CarGo aparece como el séptimo jugador que más cuadrangulares le disparó al zurdo. Luego de 50 apariciones en el plato conectó 10 imparables, con un doble, tres vuelacercas, siete carreras empujadas, dos bases por bolas, 22 ponches, y .213 de promedio.