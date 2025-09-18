Anthony Santander da otro paso importante en su rehabilitación y visualiza su retorno con Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Santander no ve acción en las Grandes Ligas desde el 29 de mayo, y ya eso es mucho decir para un pelotero que llegó a los Azulejos de Toronto con un gran cartel. Esta larga ausencia se debe a una subluxación en el hombro izquierdo, la cual lo tiene en la lista de lesionados de 60 días desde principios de julio.

Sin embargo, las cosas parecen tomar un giro más positivo, pues desde hace varios días que comenzó su proceso de rehabilitación en Ligas Menores. Si bien algunos adelantaron que podía retornar con el primer equipo para la serie de este viernes frente a los Reales de Kansas City, lo cierto del caso es que todavía tendrá que esperar un poco más.

Santander apunta a los jardines

Según informó el periodista Arden Zwelling este jueves, Anthony Santander dejará de ser el bateador designado de Buffalo Bisons (Triple-A) para retomar sus actividades en los jardines. La idea de la organización es ver cómo se desenvuelve a la defensiva, ya que es la faceta que sigue siendo una incógnita tras su lesión.

"Anthony Santander jugará en el jardín izquierdo por primera vez en su asignación de rehabilitación con Buffalo Bisons. El plan es que juegue esta noche y mañana nuevamente. Hasta ahora ha bateado a la derecha y se ha sentido bien. Los Azulejos pretenden darle de 30 a 40 apariciones en el plato en esta rehabilitación", apuntó Zwelling.

Hasta la fecha, el criollo cuenta con 25 visitas al plato, por lo que al final de esta semana estaría consumiendo los turnos requeridos por la organización. Una vez los consiga ya podría ser elegible para ser parte del roster del equipo para la postemporada. Además, su movimiento a los jardines será clave para saber qué tan bien se recuperó de la lesión y si se puede mantener en acción.

El conjunto de Toronto cerrará la última semana de temporada regular en casa frente a las Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay. Su marca de 89 victorias y 64 derrotas los posiciona en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, con 3.5 juegos de ventaja sobre el segundo lugar.

Números de Anthony Santander en su asignación de rehabilitación