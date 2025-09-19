Magallanes contará con este talentoso prospecto desde temprano

Suscríbete a nuestros canales

Los distintos equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional siguen recibiendo buenas noticias de cara al inicio de la temporada 2025-2026 y en esta oportunidad, fueron los Navegantes del Magallanes quienes confirmaron la presencia de uno de sus mejores prospectos.

Los "Turcos" ya tenían el visto bueno de dos figuras ya consagradas, como el grandeliga Luis Torrens y su primer bate de los últimos dos años, Carlos Rodríguez. No obstante, ambos manifestaron que antes de integrarse al equipo tomarán algunos días de descanso y ahora, se le debe sumar a este nuevo jardinero, quien debutaría más temprano que los anteriores.

Nelson Rada confirma su presencia con Magallanes:

Este prometedor jardinero, el cual debería uniformarse a finales de octubre por primera vez con los "Filibusteros", se trata del joven de apenas 20 años Nelson Rada, quien recibió el permiso de los Angelinos de Anaheim, según informó el medio "LVBP En La Jugada".

Este carabobeño viene de vivir su primera experiencia en la categoría Triple A y el gerente de la nave, Federico Rojas, resaltó que hasta ahora no tiene un plazo de juegos impuestos, pero es algo que pudiera cambiar por su status.

Nelson Rada dejo estas estadísticas en el 2025 entre Doble A y Triple A:

J: 131

HITS: 140

HR: 2

CI: 38

CA: 78

BR: 53

AVG: .295

OBP: .398

OPS: .762.

Sin duda alguna, es un pelotero que traerá dinamismo y mucha velocidad a la alineación "Eléctrica".