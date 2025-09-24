MLB

MLB: Francisco Lindor encendió la ofensiva de los Mets con cuadrangular

El número 29 de la temporada

Por Meridiano

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 09:03 pm
Foto: Cortesía
El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor inauguró la pizarra para los Mets de Nueva York con su jonrón 29 de la temporada. En el primer inning del encuentro de este martes frente a los Cachorros de Chicago, Lindor abrió la pizarra con estacazo solitario.

El batazo, conectado ante el lanzador derecho Cade Horton, salió disparado a 104.7 millas por hora, recorriendo 384 pies hacia el jardín izquierdo. El lanzamiento fue una recta de cuatro costuras a 96.9 MPH, pero Lindor no perdonó.

Con este cuadrangular, Lindor se coloca a uno de su segunda temporada 30-30 en su carrera. Con la recta final de la temporada en marcha, los Mets necesitan cada victoria para asegurar su clasificación

 

Martes 23 de Septiembre de 2025
