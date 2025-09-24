MLB: Francisco Lindor encendió la ofensiva de los Mets con cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor inauguró la pizarra para los Mets de Nueva York con su jonrón 29 de la temporada. En el primer inning del encuentro de este martes frente a los Cachorros de Chicago, Lindor abrió la pizarra con estacazo solitario.

El batazo, conectado ante el lanzador derecho Cade Horton, salió disparado a 104.7 millas por hora, recorriendo 384 pies hacia el jardín izquierdo. El lanzamiento fue una recta de cuatro costuras a 96.9 MPH, pero Lindor no perdonó.

Con este cuadrangular, Lindor se coloca a uno de su segunda temporada 30-30 en su carrera. Con la recta final de la temporada en marcha, los Mets necesitan cada victoria para asegurar su clasificación