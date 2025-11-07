MLB: Este lanzador venezolano regresa a los Mets de Nueva York para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York ya están planificando y armando su equipo para la temporada 2026 de Grandes Ligas, razón por la que comienzan a realizar ajustes en su roster. El equipo de Queens recientemente adquirió al lanzador José Castillo, un brazo que estuvo con ellos en la pasada campaña 2025.

El criollo de 29 años tuvo un 2025 de altos y bajos, donde pasó por varias organizaciones, pero al final, se mantuvo lanzando al máximo nivel. Sin embargo, de cara al 2026, buscará consolidarse y encontrar esa regularidad que le permita establecerse en un equipo.

José Castillo vuelve a Queens

Los Mets han dado un paso interesante al reclamar a Castillo de la lista de waivers de los Orioles. El regreso del zurdo de 29 años marca la reunificación con un lanzador que ya conocen bien, y que puede aportar profundidad a su bullpen. La decisión también refleja la confianza de la organización en su capacidad para manejar situaciones de relevo de manera efectiva.

El venezolano tuvo una buena muestra de su talento la temporada pasada. En 16 juegos con los "Metropolitanos" como relevista, registró una efectividad de 2.35, lo que demuestra su habilidad para mantener a raya a los bateadores y dar estabilidad en entradas críticas. Su experiencia previa con el equipo facilita su reintegración, ya que conoce tanto el ambiente del clubhouse como la dinámica del cuerpo de lanzadores.

En conclusión, la vuelta de José Castillo no solo refuerza el bullpen de los Mets, sino que también representa una oportunidad de aprovechar su consistencia y experiencia. Sus números del año pasado hablan por sí mismos: efectividad baja y rendimiento confiable en situaciones de relevo.