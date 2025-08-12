MLB: Ezequiel Tovar tiene estos números desde su regreso de la lista de lesionados

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto venezolano de los Rockies de Colorado, Ezequiel Tovar, es el líder de esta organización dentro y fuera del terreno de juego. Su presencia en el lineup es la pieza que comandará el éxito que pretenden tener en los próximos años.

El pelotero de 24 años es la pieza principal en la que esta franquicia espera construir un futuro exitoso. Si bien es cierto que ha estado un poco más de la mitad del calendario lesionado por lesiones en su espalda y el oblicuo izquierdo, desde su regreso el pasado 18 de julio, todo ha cambiado a su favor en esta recta final del calendario.

Ezequiel Tovar – Rockies de Colorado

Su capacidad de contacto y de poner la pelota en diferentes zonas del terreno son una de sus principales características con el madero. Por lo tanto, es un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales y es una garantía de anotar carreras para los Rockies.

Desde su regreso en la fecha antes mencionada, ha jugado un total de 20 compromisos, en los que ha podido tomar 77 turnos al bate, anotando 15 carreras, cuatro 24 imparables conectados, nueve dobles, tres cuadrangulares, 10 remolcadas, dos bases robadas, cuatro boletos, 19 ponches y un astronómico promedio en .325.

Por si fuera poco, no ha conectado hit en apenas cuatro juegos de los 19 que ha disputado desde su retorno de la lista de lesionados. Esto demuestra que, cuando el ganador del Guante de Oro está en óptimas condiciones, no solo es uno de los mejores toleteros en su posición, sino que los Rockies tienen a su estrella para los próximos años.

Finalmente, todo indica que cuando Ezequiel Tovar goza de extrema salud, es uno de los mejores talentos que se pueden apreciar en el mejor béisbol del mundo y su presencia es de vital importancia para que los Rockies de Colorado puedan competir en el futuro.