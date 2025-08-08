Servicios

Sistema Patria: Inicia el pago de este esperado bono, y llegó al monedero con aumento

Los usuarios beneficiados fueron sorprendidos con el aumento de este bono del Sistema Patria hoy 8 de agosto.

Por Jessica Molero Gómez
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 06:09 pm
Sistema Patria bonos
Foto: Cortesía
El Gobierno Nacional comenzó este viernes el pago del Bono Beca Universitaria a los estudiantes de educación superior registrados en el Sistema Patria, dicha ayuda económica, que forma parte de los programas sociales, llegó este mes con un incremento en su monto.

De acuerdo con la información publicada por el Canal Patria, el pago correspondiente a agosto es de Bs. 708,80, lo que supone un aumento respecto a los Bs. 607,50 entregados en marzo.

Requisitos básicos para recibir el beneficio

Para acceder a esta bonificación, el estudiante debe cumplir con ciertos criterios:

  • Estar inscrito en la Plataforma Patria.
  • Mantener actualizada la información personal y académica.
  • Cumplir con la condición de estudiante universitario activo.

Cómo registrarse o actualizar datos en la plataforma

Los estudiantes que aún no reciben la beca pueden seguir este procedimiento:

  • Iniciar sesión o registrarse en Plataforma Patria.
  • Acceder a la sección Perfil y luego a Laboral.
  • Actualizar datos, seleccionar “universitario” en la ocupación y responder “NO” a la pregunta sobre empleo actual.
  • Indicar en la condición actual la opción “estudiando” y guardar los cambios.

Con el bono de este mes de agosto, el Sistema Patria reafirma su objetivo de incentivar a los estudiantes a continuar sus estudios y mantenerse activos en la plataforma para seguir recibiendo el beneficio.

Viernes 08 de Agosto de 2025
Servicios