Ana Bárbara sacude a su público con una dolorosa noticia

La icónica Ana Bárbara, conocida como la ‘Reina Grupera’, dejó sin aliento a sus millones de fanáticos este 2026 al anunciar un retiro temporal de la música justo después de una de las presentaciones más memorables de su carrera.

El adiós de Ana Bárbara... ¡Por ahora!

La noticia se dio a conocer pocas horas después de que la cantante ofreciera un concierto histórico en Times Square, Nueva York, como parte de las celebraciones de Año Nuevo frente a una multitud estimada en más de un millón de personas.

Este evento no solo representó un hito para su carrera, sino también un cierre simbólico antes de su pausa indefinida. Lejos de ser un retiro definitivo, Ana Bárbara dejó claro que se trata de una pausa temporal por motivos personales y familiares.

En entrevistas recientes, la artista explicó que su decisión responde a una necesidad profunda de equilibrar su vida personal con su intenso ritmo de trabajo, tras más de tres décadas sobre los escenarios.

"Mi alma y mi corazón necesitan descanso"

Durante su declaración pública, la mexicana fue honesta y emotiva, revelando que su corazón y su espíritu reclaman tranquilidad luego de años de giras, presentaciones y compromisos ininterrumpidos.

“No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón”, señaló la cantante, enfatizando que su bienestar emocional y su familia son ahora su prioridad.

La intérprete reiteró que este retiro temporal le permitirá recuperar momentos valiosos con sus hijos y fortalecer lazos familiares que, según ella, se han visto afectados por el ritmo vertiginoso de su carrera.

Irónicamente, este anuncio llega en un punto de plena vigencia para Ana Bárbara. Durante 2025 se mantuvo muy activa en los medios y plataformas musicales, destacándose incluso con colaboraciones exitosas que dominaron las listas y reforzaron su presencia en la industria.