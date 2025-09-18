Ana Bárbara se sincera del por qué anda en silla de ruedas

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la cantante y compositora mexicana Altagracia Ugalde Motta, mejor conocida como Ana Bárbara, es foco de cometarios en los medios y redes sociales, luego de aparecer en silla de ruedas. La artista de 54 años vivió hace días un fuerte golpe durante una presentación, que hoy la lleva a estar bajo la atención de especialistas.

Tras la ola de comentarios que sus fanáticos han estado escribiendo en las plataformas digitales, la intérprete de la popular canción “Bandido”, decidió romper el silencio y confesar que se llevó todo el golpe en el pie izquierdo, por lo que ahora necesita reposo para poder recuperarse por completo de la situación.

Palabras de la artista

Señalo que por los momentos no puede caminar y que espera que próximamente su consulta con el médico para poder saber cómo va su avance.

“Me lastimé el dedo meñique del pie izquierdo, tengo cita con el médico. No medí el paso y me di un trancazo”, detalló.

Fue en el concierto en la ciudad de Tapachula, Chiapas, que sucedió la mala situación que afecta su salud, y del cual espera poder salir airosa.

Más detalles de la caída

En un reciente video publicado en sus historias de Instagram, la artista ganadora del Billboard Mujeres Latinas en la Música, estaba en el aeropuerto siendo ayudado por una persona para manejar la silla de rueda.

“Les voy a enseñar mi pie, quedó hecho nada, pero estoy segura de que no está roto. Voy a decretar que no esta roto. Ando apoyada para poder llegar al vuelo”, dijo.