Real Madrid: Xabi Alonso aclara la lesión de Kylian Mbappé

Xabi Alonso comenzó el 2026 con un problema mayúsculo para el Real Madrid. La lesión de Kylian Mbappé es sensible porque se pierde al mejor jugador de la temporada y al hombre gol del equipo. El entrenador español aclaró lo sucedido con el francés y los próximos pasos a seguir.

Alonso en rueda de prensa previa al duelo contra el Real Betis declaró sobre la lesión de Mbappé: "Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos hacer todo lo posible para apurar los plazos y que esté listo lo antes posible. ¿Supercopa? Esperamos".

Por otra parte, Xabi también destacó que se haya tenido una mala gestión con las molestias de Kylian: "No, la gestión con jugadores que siempre está pensado en ayudar al equipo. Con jugadores que siempre quieren ganar. Luego es mi trabajo tomar decisiones y las asumo yo".

La ausencia de Kylian Mbappé le da confianza al resto de jugadores

Xabi Alonso también tuvo tiempo para comentar el paso más importante con la ausencia de Kylian Mbappé. Ya que tendrá que dar un paso al frente el resto de jugadores, exactamente como pasó durante el Mundial de Clubes donde estuvo enfermó en gran parte del torneo.

Alonso sobre el trabajo de sus jugadores: "Hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas. Hay que confiar mucho en lo que salgan mañana, el siguiente en la Supercopa. El espíritu del equipo es fundamental". Gonzalo García o Jude Bellingham podrían ser los reemplazantes del francés.

La opción de García sería la más natural, manteniendo un 4-3-3 o un 4-4-2, dependiendo del dibujo táctico. Mientras que el inglés funcionaría como un falso 9, con mucha llegada y asociación con Vinicius Jr y Rodrygo, que se perfilan como titulares contra el Betis y en la Supercopa de España.

