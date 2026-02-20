Sistema Patria comienza el pago de este bono para los pensionados

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó este jueves 19 de febrero la acreditación del bono de "Guerra Económica" correspondiente al mes en curso a través de la plataforma oficial.

Cuánto dinero pagaron

El monto que fue asignado es de 19.500 bolívares, recordemos que este dinero busca complementar los ingresos de los adultos mayores con la pensión que es equivalente a un sueldo mínimo. Asimismo, la cifra que fue depositada en la billetara digital es equivalente a 48,46 dólares de acuerdo a la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este ajuste nominal en bolívares representa un incremento respecto a los 16.950 bolívares pagados en enero.

IVSS anuncia pago de la pensión

El IVSS confirmó a través de sus canales digitales que este viernes 20 de febrero se procederá al depósito de la pensión mensual. No obstante, el monto de la misma permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Esta cifra, que legalmente constituye el ingreso base del jubilado, se ha depreciado hasta alcanzar los 0,32 dólares.

Pasos para retirar el pago del bono Contra la Guerra Económica