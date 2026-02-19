Hipismo

Jockey venezolano agradece apoyo del Superintendente Nacional de Actividades Hípicas Antonio Álvarez

El joven látigo hizo el agradecimiento en su cuenta personal de la red social X este jueves

Saúl García
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 07:16 pm
Jockey venezolano agradece apoyo del Superintendente Nacional de Actividades Hípicas Antonio Álvarez
La tarde de este jueves 19 de febrero del 2026, el jockey profesional venezolano Franklin González Jr. ha publicado en su cuenta personal de la red social X, que se está recuperando de una operación y agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su salud.

González Jr. agradece al Super Intendente Nacional del SUNAHIP

El jockey profesional venezolano Franklin González Jr. ha dado a conocer mediante su cuenta personal de la red social X, que se está recuperando de una operación. Además, envió un agradecimiento especial a su amigo y hermano José González y al Superintendente Nacional de Actividades Hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos, Antonio Álvarez.

González tiene una campaña en Estados Unidos de 77 victorias en  poco más de 1.000 compromisos de montas y en este 2026, tiene una fotografía luego de 36 montas realizadas hasta los momentos.

 

Jueves 19 de Febrero de 2026
