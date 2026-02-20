Las 10 consecuencias de no dormir bien que impactan en tu salud

Suscríbete a nuestros canales

El descanso nocturno es imprescindible para las funciones del organismo. Los especialistas señalan que no dormir bien puede afecta nuestras emociones, funciones cognitivas, capacidad de reacción y otros riesgos severos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una necesidad biológica, no un lujo, y esencial para el funcionamiento del cerebro y la reparación del cuerpo.

Algunas personas no consideran importante el descanso, sin embargo, puede provocar consecuencias graves a largo plazo. Por ello, si deseas conocer cuáles son los riegos que implica, te mencionamos las 10 consecuencias de no dormir bien:

Riesgos para la salud por no dormir bien

Muchas personas subestiman la importancia del descanso, pero sus consecuencias a largo plazo pueden ser graves. Aquí te presentamos diez efectos de no dormir lo suficiente:

Disminución de la Alerta: Uno de los síntomas más comunes, causando reacciones lentas. Afecta la Memoria: Un buen descanso impacta directamente en la consolidación de la memoria y la ejecución de tareas. Aumento de Peso: La privación del sueño aumenta en un 30% la probabilidad de sufrir obesidad. Disminución de la Libido Sexual: La reducción de energía suele provocar cambios significativos en el deseo sexual. Aumento de la Ansiedad: La falta crónica de sueño puede generar ansiedad, depresión e irritabilidad. Debilita el Sistema Inmunológico: Quienes duermen menos de seis horas suelen tener las defensas bajas, afectando su sistema inmune. Mayor Riesgo de Cáncer: Esta afección se relaciona con un mayor riesgo de padecer pólipos colorrectales. Deterioro Cognitivo: Con el tiempo, puede ocasionar el debilitamiento y la pérdida de tejido cerebral, llevando a daños mayores. Disminución del Atractivo Físico: El insomnio es una de las principales causas del envejecimiento prematuro, sobre todo en el rostro. Riesgo de Sufrir Enfermedades Cardíacas: La ausencia de descanso puede generar la obstrucción de arterias y otros problemas cardíacos.

En general, los especialistas recomiendan dormir al menos ocho horas continuas para experimentar mejorías. Dormir bien es sinónimo de calidad de vida y bienestar, y se asocia con una menor probabilidad de morir a edades tempranas.