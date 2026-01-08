Arbitraje español sin élite: el impacto del Caso Negreira

Suscríbete a nuestros canales

El arbitraje en el fútbol español está viviendo su momento más oscuro por el Caso Negreira. Una situación que estuvo activo en los últimos 18 años y que hoy en día está repercutiendo en los árbitros de España. De hecho, no hay ninguno español en el top 10 de los mejores colegiados del mundo.

La IFFHS publicó el ranking oficial de árbitros 2025 y ningún colegiado español aparece entre los diez primeros. Esta ausencia total confirma el retroceso del arbitraje nacional tras las polémicas recientes tras el Caso Negreira que han azotado la credibilidad del colegiado español.

El mejor árbitro español quedó fuera del top-10, con nombres como Jesús Gil Manzano o José María Sánchez Martínez mencionados como candidatos. Solo hay que imaginar lo mal que están los árbitros en España que la décima posición (Sandro Schärer) recibió 12 puntos.

Top 10 de los mejores árbitros del mundo en la actualidad

El declive de los árbitros españoles se atribuye a controversias como el Caso Negreira. Aunque también en errores durante las competiciones europeas, dejando a España sin representación élite por segundo año. En candidaturas previas siempre se ha contado con al menos un colegiado español.

Top 10 mejores árbitros según IFFHS:

Clément Turpin - Francia: 65 puntos Francois Letexier - Francia: 55 puntos Szymon Marciniack - Polonia: 55 puntos Istvan Kovacs - Rumania: 54 puntos Michael Oliver - Inglaterra: 53 puntos Feliz Zwayer - Alemania: 45 puntos Slavko Vincic - Eslovenia: 42 puntos Alireza Faghani - Australia: 25 puntos Maurizio Mariani - Italia: 25 puntos Sandro Scharer - Suiza: 12 puntos

FIFA condena el arbitraje español

FIFA envió un mensaje demoledor al arbitraje español en el Mundial de Clubes 2025: cero árbitros principales ni asistentes de campo. Carlos Del Cerro Grande y Alejandro José Hernández Hernández se limitaron al VAR, evidenciando desconfianza total en los colegiados de LaLiga.​

Esta exclusión histórica, con 117 oficiales de 41 países pero sin españoles en roles estelares, coincide con el fiasco IFFHS: nada en top-10 mundial. Polémicas UEFA y descrédito interno sellan el peor año para el CTA. El arbitraje español vive una etapa oscura por el Caso Negreira.