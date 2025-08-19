Serie Mundial de Pequeñas Ligas: Japón blanquea a México y lo manda para su casa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La aventura del equipo El Swing Perfecto, representante de México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 en Williamsport, llegó a su fin tras una contundente derrota por 0-6 frente a Japón. Desde el primer inning, los japoneses impusieron el ritmo al anotar cuatro carreras que resultaron definitivas. La ofensiva mexicana no logró responder ante el efectivo pitcheo rival, y el score no se movió en favor tricolor. El resultado oficial fue un claro 6-0 Japón sobre México.

Aunque el actuación defensiva y ofensiva mexicana fue contenida durante todo el juego, los lanzadores de Japón realizaron nueve ponches, reforzando la presión y el control sobre el duelo.

Desde 1997, año en el que los Vaqueros de Linda Vista de Monterrey conquistaron el título, México no ha vuelto a coronarse en este torneo. Ya han pasado más de dos décadas sin saborear la gloria en Williamsport, una sequía que esta eliminación lamentablemente prolonga.

Japón reafirma su superioridad temprana

El partido quedó definido desde la primera entrada. Con un ataque de cuatro carreras, Japón aprovechó la inercia para imponer su dominio desde el primer lanzamiento. La ofensiva mexicana no logró descifrar el pitcheo, y la defensa japonesa se mantuvo firme. A lo largo del partido, los nipones mantuvieron el control, asegurando la victoria sin dar margen alguno para una reacción mexicana.

El rol de los lanzadores japoneses fue clave, plasmado en las nueve ponches que evidenciaron la dificultad que enfrentaron los bateadores de México.

México sigue sin encontrar el camino al campeonato desde 1997

Desde aquel memorable triunfo de los Vaqueros de Linda Vista hace más de 25 años, México ha estado ausente de la cúspide del torneo. A pesar de algunas destacadas presentaciones —como su reciente victoria 11-5 sobre Puerto Rico en esta edición— la meta del campeonato ha seguido eludiendo a los jóvenes peloteros mexicanos.

Esta derrota no sólo significa la eliminación del torneo, sino también la continuación de una larga espera por revivir la gloria en el escenario mundial infantil. Para El Swing Perfecto, el paso por Williamsport representa una valiosa experiencia, pero la aspiración de romper la sequía se mantiene como un reto pendiente.