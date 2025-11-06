LVBP: José Alguacil afronta un "dulce problema" con los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez son más y más los peloteros que se están reportando con los Leones del Caracas. Y es que esta temporada 2025-2026 de la LVBP promete ser una de las más reñidas en los últimos años, y eso por eso que el manager José Alguacil no quiere quedarse atrás con sus peloteros.

Para esta cuarta semana de ronda regular, los melenudos sumaron a su roster a figuras de la talla de Lenyn Sosa, Liván Soto y Carlos Hernández, sin mencionar que concretaron un cambio en el que llegó Anthony Vizcaya. Por ende, no es descabellado asegurar que el equipo apuntará alto en las próximas jornadas.

El difícil trabajo de Alguacil con sus peloteros

Previo al encuentro de este miércoles contra los Tigres de Aragua, el estratega José Alguacil atendió a los medios de prensa en el Estadio Monumental. Allí tocó varios temas interesantes, siendo uno de esos la competitividad que tiene en sus filas.

"Los últimos días he trabajado en cómo mantener oportunidades. La mayoría de los jugadores de nuestro roster han tomado participaciones y todos se han visto muy bien". Luego añadió: "Es un dulce problema. Pero ya es cuestión de mi staff y de mi persona de crear una rotación y que todos se sientan parte del equipo".

Si bien los Leones del Caracas no figuran entre los puestos altos de la clasificación, todo parece indicar que será cuestión de tiempo para que el equipo termine de engranar. Y es que sin contar el choque de este miércoles, el resto de la semana tendrán tres de cuatro presentaciones en casa, algo a lo que tratarán de sacarle provecho.

La importancia de Lenyn Sosa en Leones

Luego de una temporada magnífica en la MLB en cuanto números, Lenyn Sosa se incorporó al roster con ganas de triunfar. Sin embargo, el panorama no es nada sencillo ni para él ni para José Alguacil, y es por eso que la rotación de los jugadores será clave para que no haya tanto desgaste con el grandesligas.

"Lenyn (Sosa) tendrá una rotación entre tercera, campocorto cuando se necesite, pero en especial segunda base. Tampoco descarto utilizarlo como designado. Eso lo veremos por cómo se estén desarrollando las semanas", comentó el manager capitalino.

Luego finalizó: "Él en principio dijo que quería jugar empezando la temporada, pero yo le recomendé que se tomara un descanso por su temporada larga en MLB. Mi idea es que termine con nosotros".