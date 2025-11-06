LVBP: Wilfredo Tovar está a un paso de conseguir esta cifra redonda (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Por la organización de los Leones del Caracas han pasado distintas leyendas que han marcado un antes y un después en su historia y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En la última década con este uniforme, es imposible no mencionar el nombre del utility Wilfredo Tovar.

El pelotero de 34 años se ha convertido en una de las caras más importantes de la franquicia desde su llegada en la zafra 2012/2013. Desde dicho año, es una pieza prácticamente fija dentro del roster activo de los equipos en los que ha participado (Magallanes, Bravos y Leones); en la mayoría, se reporta desde los primeros días de los entrenamientos.

Al tener tanto tiempo de juego, esto le ha permitido explotar cada una de sus cualidades como jugador, tanto en el área ofensiva como defensiva. Con el madero, es un referente innegable no solo en la actualidad, sino en los libros de récords más importantes de los Leones.

Wilfredo Tovar a un paso de un nuevo récord en Leones

Para entender lo que ha generado Tovar en una de las ligas invernales más importantes, solo hace falta visualizar sus números. En casi 15 años de trayectoria en la LVBP, registra 525 compromisos disputados y un promedio ofensivo de por vida en .290.

Pero lo más impactante es que, antes de la jornada de este miércoles 5 de noviembre, está a solo tres imparables de los 600 en su carrera en el circuito criollo. Si logra alcanzar dicha cifra, se convertirá en el toletero número 60 en la historia de la liga que logra esta hazaña.

Finalmente, estos números de Wilfredo Tovar demuestran el talento, compromiso, pasión y respeto que tienen por venir a jugar a la pelota criolla y establecer su nombre en los renglones ofensivos más importantes de la franquicia más ganadora en Venezuela.