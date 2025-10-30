LVBP: José Alguacil enfrenta nuevo reto en la rotación de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Leones del Caracas, José Alguacil, confirmó que el abridor Erick Leal ha sido solicitado para integrar la selección de Venezuela en la Copa América de beisbol, lo que representa un nuevo reto para el cuerpo técnico melenudo. “Sabemos que no podemos decir que no, pero todos conocen los problemas que tenemos en el pitcheo, especialmente en la rotación”, expresó Alguacil desde el Estadio Monumental Simón Bolívar.

La ausencia de Leal, uno de los brazos más confiables del equipo, podría desestabilizar aún más una rotación que ya ha obligado al bullpen a trabajar en exceso. “El año pasado tuvimos más de 380 innings del bullpen y 190 de la rotación. Este año vamos por el mismo camino”, advirtió el estratega.

Gudiño, ¿el nuevo cerrador?

Ante la incertidumbre, el nombre de Norwith Gudiño ha surgido como posible cerrador, aunque Alguacil no ha definido roles fijos. “Nunca he creado roles, eso lo establecen los jugadores. He tratado de recuperar ese menú de campeonato, pero no ha sido posible”, explicó. La sobrecarga en el relevo ha obligado a utilizar a Gudiño antes de lo previsto, lo que complica su consolidación como taponero.

Bonaci y Castro, un dilema ofensivo positivo

La incorporación de Harold Castro no ha desplazado al novato Brainer Bonaci, quien viene de una jornada perfecta con jonrón incluido. Alguacil considera que la profundidad ofensiva es una ventaja, aunque reconoce que deberá tomar decisiones difíciles. “Tal vez se haga una rotación y el que esté caliente será el que juegue”, afirmó.

Ronald Herrera, regreso con cautela

El lanzador Ronald Herrera, fuera del roster por lesión, realizó una práctica de bateo en vivo esta semana. Alguacil se mostró prudente: “Nadie pensó que regresaría al beisbol. Lo cuido para que no tenga una recaída y termine su carrera”.