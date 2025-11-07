LVBP: Breyvic Valera logra récord absoluto con Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Breyvic Valera sigue posicionándose como uno de los bateadores más productivos en la historia de los Bravos de Margarita. En medio de un inicio de temporada prometedor en la 2025-26, el tercera base se consolido en los libros de historia de la organización en la LVBP.

La presente campaña en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional no ha sido la excepción para el infielder y se ha mostrado en su mejor versión con el madero. Una muestra de ellos se vivió en la jornada de este jueves 6 de noviembre contra Leones del Caracas, donde terminó ligando de 5-2, doblete, anotada y tres remolcadas. Pese a su buena producción, el capitán de los margariteños no pudo evitar que su equipo fuera dejado en el terreno ante los melenudos.

Después de fallar en sus primeros dos turnos, Valera prendió la fiesta para los visitantes en el Monumental Simón Bolívar con sencillo para traer dos carreras y poner arriba a la novena oriental en la parte alta de la cuarta entrada. Con ese imparable, el pelotero venezolano igualaba a Frank Díaz (450) como los toleteros con más indiscutibles en la historia de la franquicia.

Breyvic Valera: Nuevo Rey del hit en Margarita

Con el resultado a favor de los locales, el antesalista comenzaba una amenaza para Margarita con doblete en la alta del noveno capítulo. Con esa conexión no solo terminó anotando la del empate para Bravos y enviar a episodios extras, sino que se convirtió en el pelotero con más hits dentro de la organización con 451 imparables.

Además de eso, el toletero experimentado mejoró sus registros en la presente temporada, afianzándose como máximo hiteador entre sus compañeros con 23 batazos. En lo que va de campaña, el nativo de Montalbán colecciona promedio al bate de .348, 12 carreras remolcadas, 10 anotadas, seis dobles, .429 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .914 en 16 juegos.

Peloteros con más hits de Bravos