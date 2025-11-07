LVBP: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada del jueves 6 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP no para de regalarnos emociones. En la jornada de este jueves, 6 de noviembre, se disputaron tres compromisos en los que Tigres de Aragua, Leones del Caracas y Águilas del Zulia celebraron victorias para acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

Por un lado, el conjunto zuliano extendió el mal momento de Navegantes del Magallanes luego de endosarles otra derrota. A su vez, tanto melenudos como bengalíes cumplieron en sus respectivos hogares y tras 10 reñidos innings lograron batir a Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira, respectivamente.

Tabla de posiciones de la LVBP