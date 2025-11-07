LVBP

LVBP: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada del jueves 6 de noviembre

Los Tigres se mantienen en la cima tras otra victoria, pero están muy atentos a sus más cercanos perseguidores

Theoscar Mogollón González
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 11:36 pm
Foto: @bravosmargaritaoficial
La temporada 2025-2026 de la LVBP no para de regalarnos emociones. En la jornada de este jueves, 6 de noviembre, se disputaron tres compromisos en los que Tigres de Aragua, Leones del Caracas y Águilas del Zulia celebraron victorias para acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

Por un lado, el conjunto zuliano extendió el mal momento de Navegantes del Magallanes luego de endosarles otra derrota. A su vez, tanto melenudos como bengalíes cumplieron en sus respectivos hogares y tras 10 reñidos innings lograron batir a Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira, respectivamente.

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones de la LVBP

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
Tigres de Aragua 18 12 6 .667 0
Águilas del Zulia 17 10 7 .588 1.5
Bravos de Margarita 18 10 8 .556 2
Leones del Caracas 17 9 8 .529 2.5
Caribes de Anzoátegui 17 8 9 .471 3.5
Tiburones de La Guaira 18 8 10 .444 4
Cardenales de Lara 18 8 10 .444 4
Navegantes del Magallanes 17 5 12 .294 6.5

 

 

