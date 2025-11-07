LVBP: Leones rugieron con fuerza para dejar en el terreno a Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Emociones, grandes batazos y 19 carreras fueron algunas de las cosas que se vivieron en la noche de este jueves en el Estadio Monumental. Y es que los Leones del Caracas vinieron de atrás para derrotar por 10 a 9 a los Bravos de Margarita luego de 10 innings llenos de mucha intensidad.

Leones, intratables en esta cuarta semana

Las dos primeras anotaciones aparecieron en la misma primera entrada. Dicho ataque de los melenudos fue bastante positivo, ya que aprovecharon a un descontrolado Melvi Acosta que otorgó una base por bolas a Aldrem Corredor con las bases llenas y sin out. Acto seguido, Víctor Bericoto empujó otra luego de un rodado para out forzado en la intermedia.

Sin embargo, los insulares pegaron en entradas consecutivas para tomar la delantera. En el tercero, Juan Santana pegó un jonrón solitario, para que minutos después Breyvic Valera igualara la pizarra con un elevado de sacrificio.

Para el cuarto, nuevamente Valera hizo de las suyas, esta vez con un sencillo productor de dos rayitas. A su vez, en el quinto apareció Alexi Amarista con un enorme batazo que desapareció entre los jardines derecho y central.

Pero en la baja de ese mismo quinto episodio, Leones firmó un rally de tres carreras cortesía de un doble de Lenyn Sosa, un triple de Yonathan Daza, y un elevado de sacrificio de Bericoto. Luego, en el sexto Sosa hizo acto de presencia nuevamente, solo que con un cuadrangular de dos carreras.

Con una leve desventaja, Bravos pisó fuerte en la recta final gracias al mismo protagonista: Wilson García. Y es que el experimentado infielder descontó con sencillo en el séptimo e igualó las acciones en el noveno con elevado de sacrificio ante los envíos del cerrador Carlos Hernández.

Ya en entradas extras, específicamente en el décimo capítulo, el toma y dame creció en intensidad y emociones. Por un lado, la visita se fue arriba con un triple de Roel Santos que impulsó dos más. Sin embargo, cuando todo parecía que la victoria era para ellos, un doble de Leandro Cedeño, un balk del relevista José Quijada, y un hit de oro de Jhonny Pereda sellaron el triunfo de los capitalinos.

De esta manera, Leones del Caracas (9-8) extienden a tres sus victorias consecutivas, algo que les permite dar un gran salto en la tabla de posiciones. Por su parte, Bravos de Margarita (10-8) cede un poco de terreno, aunque no le pierde pisada a los primeros puestos.