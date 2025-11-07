LVBP: A pesar de las críticas, José Alguacil resalta el trabajo de relevistas en Leones

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas se encuentran en la cuarta posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con un récord de ocho victorias y ocho derrotas, ubicándose a dos juegos y medio de la punta, que está en manos de los Tigres de Aragua.

El conjunto capitalino ha ganado cuatro de sus últimos 10 compromisos, un rendimiento que ha generado críticas entre la fanaticada, especialmente dirigidas al cuerpo técnico. En este sentido, el mánager José Alguacil salió al paso para ofrecer sus impresiones sobre el desempeño de los “melenudos” durante la semana en curso.

Mejora del Bullpen y Nuevas Incorporaciones

En entrevista exclusiva para Meridiano, el timonel señaló que han realizado “correctivos” en el pitcheo de relevo, al tiempo que destacó las nuevas incorporaciones al cuerpo de lanzadores del equipo.

“No es un secreto lo que vivimos la semana pasada (…), hemos hecho correctivos y los estamos aplicando esta semana (…). Hay unas nuevas adquisiciones que mejoran la cara del bullpen y crean una solidez (…). Estamos encaminados”, expresó.

Bajas por la Copa América de Béisbol

Asimismo, Alguacil se refirió a los jugadores que irán con la selección de Venezuela a la Copa América de Béisbol, torneo que se llevará a cabo en territorio panameño del 13 al 22 de noviembre.