LVBP: Alarma en Valencia: Navegantes extienden su racha negativa con otra derrota

Los Navegantes del Magallanes cayeron por cuarta jornada consecutiva y se hunden en el fondo de la tabla de posiciones. Las Águilas del Zulia aprovecharon el mal momento de los "turcos" para acercarse a la punta, en manos de los Tigres de Aragua.

Crónica del Partido: Un Festival Ofensivo Zuliano

El Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia fue el escenario para que las Águilas del Zulia iniciaran el encuentro con una seria amenaza ante el conjunto que dirige de forma interina Mario Lissón.

Alí Castillo abrió el compromiso con un imparable al jardín central, seguido por un doblete de Simón Muzziotti. Con corredores en segunda y tercera sin outs, el antesalista Ángelo Castellanos conectó un sencillo que puso arriba al conjunto zuliano dos carreras por cero. Castellanos anotaría poco después con un hit de José Pirela "El Águila Negra", para dejar la pizarra tres carreras por cero en esa misma primera entrada.

Los "rapaces" no cesaron en su ataque, anotando una carrera más en la parte alta de la segunda entrada y otra en la alta de la tercera para colocar el juego cinco carreras por cero.

Magallanes intentó volver a la vida en la parte baja de la quinta entrada, luego de que un boleto a Rougned Odor y un error en el tiro del receptor José Herrera permitieran la primera anotación de los locales.

En el séptimo capítulo, las Águilas del Zulia volvieron a castigar al pitcheo de los Navegantes del Magallanes. Alí Castillo pegó un hit, mientras que Simón Muzziotti y Ángelo Castellanos recibieron boletos para llenar las bases. Yonathan Perlaza bateó un elevado de sacrificio que trajo la sexta, y José Pirela conectó un sencillo para impulsar la séptima carrera de las Águilas.

El conjunto "eléctrico" trataría de reaccionar en la parte baja de la novena entrada con su segunda carrera, pero ya sería demasiado tarde. El compromiso culminó con un marcador final de siete carreras por dos a favor de los zulianos.