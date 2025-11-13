LVBP: Alcides Escobar se reencuentra con su poder y castiga a Magallanes con jonrón

Suscríbete a nuestros canales

Por segunda jornada al hilo hay un choque imperdible entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. Pero a diferencia del encuentro del pasado martes, esta vez se desarrolla en el Estadio Universitario, además que cuenta con transmisión de Meridiano Televisión.

En esta cita, el bate de Alcides Escobar hizo vibrar a la afición guairista, ya que protagonizó un swing de gradas que sirvió para darle la vuelta al marcador. Y es que en la baja del tercer capítulo, con dos compañeros en base, le desapareció la bola a Junior Guerra por todo el jardín izquierdo.

De esa manera, el Sabanero Mayor puso el 3 a 1 en la pizarra para encaminar a los escualos a una victoria importante. Recordemos que el equipo llegó a este juego con marca de 10 victorias y 12 derrotas, con 2.5 juegos por encima de la Nave que se posiciona en el sótano de la clasificación.

¿Desde cuándo no conectaba jonrón Alcides Escobar?

Para nadie es un secreto que Alcides Escobar no se destaca tanto por los cuadrangulares. Sin embargo, esa "falta de poder" se solventa con otras grandes cualidades al bate, sin mencionar que su defensa nunca desentona.

Previo a este batazo, el infielder de Tiburones de La Guaira conectó su último vuelacercas el pasado 12 de diciembre del 2024. En aquel entonces, también en el Estadio Universitario, castigó a los Tigres de Aragua, aunque al final el marcador favoreció a los bengalíes.