LVBP: Ángel Reyes proyecta un nuevo tope de cuadrangulares

Conectó su sexto cuadrangular de la temporada

Por

Meridiano

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 07:33 pm
Foto: Cortesía
El jardinero de los Navegantes del Magallanes, Ángel Reyes, inició encendido la temporada 2025-2026 al llegar a seis cuadrangulares en su juego 20, igualando su segunda mayor cantidad impuesta en la 2022-2023 y a uno de su marca personal (7) en la 21-22.

Reyes sacó la bola en el segundo episodio ante los Tiburones de La Guaira, fabricando hasta ahora la única carrera del compromiso.

El slugger en la 23-24 largó cuatro bambinazos en 50 compromisos, y en su primer año con la Nave ya ha superado esa cifra en apenas 20 compromisos, proyectando implantar un nuevo tope personal en la LVBP en la 25-26.

Reyes acumula ocho hits en sus últimos cuatro juegos, sumando cuadrangulares en encuentros consecutivos. Actualmente muestra una línea ofensiva de .266/.318/.570/.887.

