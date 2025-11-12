LVBP: Yasiel Puig está ansioso por disputar su primer Caracas vs Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Yasiel Puig es uno de esos peloteros pintorescos que a muchos fanáticos les gusta ver en el estadio, aunque no tanto para aquellos que lo tienen como rival. Para esta temporada 2025-2026 defiende los colores de Navegantes del Magallanes, esto luego de dos estupendos años con Tiburones de La Guaira.

Justamente, el conjunto escualo le tocó presenciar su estreno con la Nave en el Estadio José Bernardo Pérez, donde se fue de 3-1 con una base por bolas y un ponche. De hecho, en la jornada de este miércoles se verán nuevamente las caras, solo que el escenario pasará a ser el Estadio Universitario.

Yasiel Puig está listo para otro baile en la LVBP

La primera experiencia de Yasiel Puig en el torneo venezolano le dejó un recuerdo imborrable. Como muchos recordarán, él fue parte importante de ese grupo que rompió la sequía de títulos de los Tiburones, en una zafra 2023-2024 en la que redondearon con la Serie del Caribe.

Pero más allá de los trofeos o del mismo anillo de campeón, para el pelotero cubano no hubo nada más emocionante que ver a la fanaticada de La Guaira celebrar con ellos. Momentos como esos fueron los que lo motivaron a venir nuevamente al país.

"Siempre es un placer jugar por acá. La primera vez que estuve fue bastante impresionante y bonito, al ganar el campeonato y ver a todas esas personas en La Guaira celebrando en las calles", comentó a los medios de prensa.

Ahora, el panorama para Yasiel Puig cambió un poco con su incorporación a Navegantes del Magallanes, con quienes tratará de repetir la hazaña y llevarlos a un nuevo título local. Además, a eso se le suma que vivirá desde otra perspectiva una de las rivalidades más grandes de la LVBP, como lo es un Caracas vs Magallanes.

"Ahora Magallanes me dio la oportunidad de venir. Es un gran equipo. Me gusta esa rivalidad que tienen siempre Magallanes y Leones del Caracas. Ya la viví con Tiburones, pero ahora estoy ansioso por jugar contra ellos con Magallanes", finalizó.

El próximo duelo entre los eternos rivales será este jueves, 13 de noviembre, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.