Yasiel Puig: "Ahora me toca darle un campeonato al gran Magallanes"

Luego de un récord sumamente negativo de seis triunfos y 14 derrotas en sus primeros 20 juegos de la temporada, los Navegantes del Magallanes claramente atraviesan un momento sumamente delicado. El equipo que dirige actualmente Mario Lissón, y que pronto tomará Yadier Molina, mantiene el mejor pitcheo de la LVBP, pero la ofensiva no ha podido responder.

Eso sí, en su más reciente compromiso, los bates de 'La Nave' demostraron que están para grandes cosas, al conectar 18 inatrapables y anotar 11 rayitas ante Leones del Caracas. Por supuesto, la divisa espera que este sea un punto de inflexión. Para darle fortaleza a este resurgir, los eléctricos recibirán piezas importantes próximamente, entre las que se encuentra el cubano Yasiel Puig.

El slugger cubano se encuentra ya a las órdenes del cuerpo técnico filibustero, y este martes 11 de noviembre hará su debut oficial, ante Tiburones de La Guaira, en Valencia. Previo a este duelo, el toletero habló con el equipo de prensa del Magallanes, en donde repasó sus expectativas para esta venidera zafra.

Yasiel Puig con un objetivo claro

"Estoy contento y agradecido con la organización por darme la oportunidad de estar aquí", fue lo primero que dijo Yasiel Puig en declaraciones para el departamento de prensa eléctrico. Además, el jugador no ocultó su deseo por ayudar al equipo a repuntar. "Espero poder apoyar al equipo en la mala racha en la que estamos".

El cubano también habló sobre su rutina desde que está en el país, que se enfoca en ponerse a tono pronto. "Entrené ayer (domingo), hoy tenemos día libre y vine a entrenar, también me puse a jugar con el taxi squad. Mañana vendré a entrenar temprano para el juego a las siete de la noche", explicó.

Yasiel Puig también expresó estar listo para su debut, que será ante su antiguo equipo, Tiburones de La Guaira. "Las ganas y la energía están para el juego de mañana, contra el equipo que me trajo por primera vez a Venezuela", dijo Puig, quien también fue tajante en sus apariciones con el equipo. "A La Guaira le di un campeonato, así que me toca ahora con el gran Magallanes".