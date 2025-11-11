Gleyber Torres: ¿Firmará contrato multianual o aceptará la oferta calificada de los Tigres?

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la agencia libre de la Major League Baseball (MLB) se mantiene en vilo por la decisión del estelar intermedista venezolano Gleyber Torres. Durante las Reuniones de Gerentes Generales (GM Meetings), trascendió que Torres y sus representantes están evaluando activamente el interés de múltiples clubes en un contrato multianual antes de responder a la Oferta Calificada (QO) de los Detroit Tigers, valorada en $22.025 millones por un año.

Según fuentes, aceptar la QO de los Tigres sigue siendo una opción "bajo consideración", lo que subraya la encrucijada estratégica que enfrenta el jugador en este receso invernal.

Un dilema de dinero a corto plazo vs. seguridad a largo plazo

El dilema de Gleyber Torres se centra en la naturaleza de la Oferta Calificada y su valor en el mercado:

La oferta calificada (QO): La QO es una propuesta de un año y salario fijo (fijado en $22.025 millones para 2026), que los Tigres le extendieron tras una buena temporada. Si Torres acepta, regresaría a Detroit por ese salario en 2026. Si la rechaza y firma con otro equipo, los Tigres recibirían una compensación en el Draft amateur, lo que desincentiva a algunos equipos a ofrecer grandes contratos a jugadores con QO. El mercado multianual: El interés activo por contratos a largo plazo sugiere que Torres y su staff creen que pueden conseguir un acuerdo que garantice varios años y un valor total significativamente mayor a los $22 millones. Proyecciones recientes lo ubican buscando un contrato de al menos cuatro años y alrededor de $56 millones. El rendimiento en Detroit: Torres tuvo una sólida campaña con los Tigres tras no recibir la QO de los Yankees el año anterior, siendo llamado incluso al Juego de Estrellas. Esto aumentó su valor en el mercado, aunque su rendimiento decayó ligeramente en la segunda mitad.

Los interesados

Al sondear el mercado de contratos multianuales, Torres está buscando asegurar un futuro a largo plazo.

Reportes de prensa han vinculado a Torres con varios equipos que buscan un intermedista de su calibre, entre ellos los Angelinos de Anaheim, los Nacionales de Washington, los Marineros de Seattle y los Gigantes de San Francisco. Esto le da a Torres una clara ventaja en las negociaciones, presionando tanto a los Tigres como a otros contenders.

La fecha límite para aceptar la Oferta Calificada es el 18 de noviembre. La decisión de Torres tendrá un impacto significativo no solo en su carrera, sino en el movimiento de otros intermedistas en la agencia libre.