LVBP: Magallanes podría sumar a este pelotero dejado en libertad por Leones

Previo a otro careo entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, el quinto para ser más precisos, el conjunto carabobeño invitó este jueves a un jugador que recién fue dejado en libertad por los melenudos. La intención es que se mantenga en forma con los juegos interescuadras del equipo junto aquellos peloteros que están fuera del roster, para ver si al final lo terminan contratando.

La figura en cuestión es Ronald Herrera, quien no veía acción en la LVBP desde la zafra 2022-2023. En su momento, el lanzador confesó públicamente que esas lesiones que lo alejaron del montículo quedaron en el pasado, y que a día de hoy goza de buena salud y dispuesto a dar el 100%.

¿Otro ex-Caracas con el Magallanes?

Según información que adelantó la periodista Georgeny Pérez, los Navegantes del Magallanes contaron con la presencia de Ronald Herrera este jueves en el Estadio José Bernardo Pérez. De hecho, esta no es la primera invitación que recibe el lanzador desde su salida de los Leones del Caracas, ya que en días anteriores también recibió una por parte de Tiburones de La Guaira.

El maracayero solo tuvo una presentación con los melenudos esta temporada 2025-2026, y fue el pasado 19 de octubre contra Caribes de Anzoátegui. En su único inning de labor toleró un hit y ponchó a dos rivales.

Vale recordar que el objetivo principal de Ronald Herrera para esta campaña era regresar a la rotación, ya que en sus primeros años con Leones ejerció dicho rol en varias oportunidades. Ahora podría cumplir tal meta con Navegantes del Magallanes, siempre y cuando se gane la confianza del staff técnico.