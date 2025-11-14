MLB

Otro dato en el que Shohei Ohtani desafía la lógica con su nuevo premio MVP

Esta es la tercera vez consecutiva que Shohei Ohtani se consagración con este galardón 

Por

Neyken Vegas
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 02:14 am
FOTO: CORTESÍA
Shohei Ohtani siempre encuentra la manera de seguir sumando hazañas que los hacen cada vez más único y con su nuevo reconocimiento con Jugador Más Valioso de la Liga Nacional 2025, acaba de lograr otro hecho inédito.

Para que el fenómeno japonés alcanzará su cuarto premio de MVP, el tercero consecutivo y el segundo con el uniforme de los Dodgers de Los Angeles; solo era cuestión de formalización, algo que ocurrió justamente este jueves 13 de noviembre.

Shohei Ohtani es el primero con este curioso dato: 

Ohtani, no solamente fue el primer pelotero en obtener el galardón de pelotero más destacado de una temporada en múltiples ocasiones en los dos circuitos por primera vez.

Sino que además, en todos esos reconocimientos la votación lo favoreció de manera unánime, convirtiéndose en el primer atleta en obtener cuatro MPVs sin recibir ningún voto en contra, según el periodista Enrique Rojas.

Shohei Ohtani y sus escandalosos registros en 2025:

  • T: 611
  • HR: 55
  • CI: 102
  • BR: 20
  • AVG: .282
  • OPS: 1.014

Pitcheo:

  • JL: 14
  • JG: 1
  • JP: 1
  • IP: 47.0
  • K: 62
  • ERA: 2.87
  • Whip: 1.04.

Viernes 14 de Noviembre de 2025
