LVBP: Así van las posiciones este 14 de noviembre ¡Magallanes y Lara estrechan la tabla!

Siempre el contexto de los juegos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes se llevan la mayor atención en la LVBP; este jueves los navieros concretaron gran regreso en los dos tramos finales y asestó su cuarta victoria en la serie particular contra los melenudos.

El 12x9 final fue coronado con cuadrangular walk off de Luis Sardiñas, lo que dio a los magallaneros su 8vo lauro y aunque siguen en el último lugar, lograron avanzar en la tabla de posiciones.

La misma fue estrechada todavía más porque Cardenales de Lara doblegó 5x3 a Tigres de Aragua, aunque igualmente se mantuvieron en el 7mo puesto, dieron un paso al frente, quedando a ½ partido de los Tiburones de La Guaira, que tuvieron día libre, en el 6to que da opción de disputar el play in.

Así, Aragua fue alcanzado en la azotea por Águilas del Zulia que estuvo de descanso; Leones y Bravos de Margarita a 1.5 de ambos, Caribes de Anzoátegui a 2. Tiburones a 2.5, Cardenales a 3 y Navegantes a 5.5.

