Ronald Acuña Jr. es condecorado por MLB con este destacado premio

Ronald Acuña Jr. sumó un nuevo galardón a su magnífica carrera en las Grandes Ligas. Y es que esta vez la Major League Baseball (MLB) lo reconoció con el Regreso del Año de la Liga Nacional, luego de haberse perdido prácticamente toda la temporada 2024.

Después de sufrir un desgarro completo del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, el de La Sabana no perdió tiempo en retomar su excelente nivel y terminó siendo uno de los peloteros más productivos de Bravos de Atlanta en este 2025. De hecho, como muchos recordarán, en el primer lanzamiento que vio en casi un año calendario completo disparó un jonrón de 467 pies.

Acuña Jr. y el regreso más esperado de la MLB

El premio al Regreso del Año se otorga anualmente a un jugador de cada liga “que haya resurgido en el campo durante la temporada”. Cabe mencionar que los ganadores se determinan mediante votación de los 30 periodistas que escriben para MLB.com.

Ronald Acuña Jr. tuvo su primer juego el 23 de mayo y desde entonces no paró de castigar a cualquier equipo que se le parara enfrente. Al final, en 95 juegos bateó para .290/.417/.518 con 21 jonrones y fue titular en el Juego de las Estrellas por cuarta vez en su carrera.

Entre los 215 jugadores con al menos 400 apariciones en el plato esta temporada, solo cinco tuvieron un OPS más alto de los .935 que dejó el venezolano. De esta manera, el de La Sabana ahora es el quinto jugador de los Bravos en ganar dicha distinción, y el segundo consecutivo de Atlanta después de Chris Sale en 2024.