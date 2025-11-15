Balbino Fuenmayor supera a Rene Reyes y se une a un selecto club con sus bambinazos ante Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Balbino Fuenmayor sigue logrando hazañas que pocos bateadores han podido obtener en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en la jornada de hoy se unió a un selecto club de peloteros en la historia.

Los Caribes de Anzoátegui están venciendo parcialmente 9-8 a los Tiburones de La Guaira y una de la figuras ofensivas de los orientales, ha sido "Balbineitor", quien volvió a exhibir su fuerza.

Balbino Fuenmayor superó a René Reyes:

Con el desafío a favor de Tiburones 4-0 en la baja del segundo capítulo y en conteo favorable de 1-0, el slugger de Caribes aprovechó una recta afuera, para extender sus brazos por completo y mandar a volar la pelota por todo el jardín central, descontando con un bambinazo solitario.

Ese fue más que un simple cuadrangular, motivado a que significó el batazo de vuelta completa número cinco para Balbino Fuenmayor en la campaña y el número 84 en su carrera, para superar a René Reyes (83) y quedar en solitario en el décimo puesto de todos los tiempos, a cuatro de Carlos Rivero (88).

Balbino Fuenmayor llegó a 500 hits:

Asimismo, esa fuerte conexión, significó el imparable 500 de por vida en la LVBP, para el poderoso derecho, quien se unió a José Castillo y Alex Cabrera, como los únicos tres peloteros con 500 o más hits, 300 o más remolcadas, 80 o más jonrones y un average superior a los .300 puntos, según el dato de Isaac Silguero, para dejar un impresionante legado.

Balbino Fuenmayor botó el 85:

Por si fuera poco, más adelante, Balbino sacudió un nuevo cuadrangular y llegó a 85 desde su debut, quedándose solamente a 3 de Rivero (88) y a 15 de los 100 estacazos.