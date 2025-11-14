LVBP: Mario Lissón resalta el despertar de la ofensiva del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Magallanes poco a poco intenta reimpulsar su temporada. Luego de seis derrotas consecutivas, racha que hundió al equipo en el fondo de la tabla de posiciones, los filibusteros han tomado un respiro más que necesario, al ganar tres de los últimos compromisos que han disputado.

La más reciente de estas victorias se selló el jueves 13 de noviembre, cuando los eléctricos dejaron en el terreno a los Leones del Caracas, gracias a un agónico cuadrangular de Luis Sardiñas en el noveno episodio, que sirvió para que "La Nave" se llevara el triunfo por pizarra de 12-9.

Por supuesto, la clave de esta victoria del Magallanes estuvo en el excelente nivel ofensivo mostrado por la divisa que dirige todavía Mario Lissón. Luego del compromiso, el manager turco declaró para el equipo de prensa magallanero, y habló sobre el importante renacer que parecen mostrar los bates de la escuadra carabobeña en los últimos días.

Lissón y el despertar ofensivo de "La Nave"

Durante los primeros cinco juegos de la semana anterior, los Navegantes del Magallanes registraron 30 inatrapables y 11 carreras, además de cinco derrotas. En sus últimos cuatro juegos disputados, la cosa cambia, ya que Magallanes registra 45 imparables y 29 rayitas, lo que se ha traducido en tres triunfos y un revés.

"Creo que el equipo ha estado respondiendo. Hemos estado bateando, que era la principal falla que teníamos", es el análisis que le da el manager interino, Mario Lissón, a la actualidad de sus dirigidos.

En el duelo ante Leones del jueves 13 de noviembre, la ofensiva fue especialmente importante, ya que los brazos del equipo fueron castigados. "Las cosas no salieron como esperábamos en el pitcheo, pero la ofensiva respaldó a ese pitcheo. El bateo respondió", resaltó.

Además, Mario Lissón hizo énfasis en los turnos positivos que tomaron sus jugadores, entre los que está, por ejemplo, el de Luis Suisbel en el noveno episodio. "La base por bola de Suisbel fue clave, excelente turno. Son las cosas que se pierden en el boxscore", señaló.

Finalmente, "Super Mario" destacó las llegadas de Yasiel Puig y Andretty Cordero, dos jugadores que fueron vitales en el éxito ante los melenudos. "Andretty Cordero y Yasiel Puig nos van a ayudar. Puig es un bateador probado en los escenarios más altos. Ellos dos nos van a ayudar muchísimo, y vienen con una energía positiva para el equipo", sentenció.