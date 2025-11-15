LVBP: Caribes sigue en su buen momento y se acerca a la punta

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Caribes de Anzoátegui venció con autoridad a los Tiburones de La Guaira en su casa con pizarra de 12 a 8 apoyados de dos cuadrangulares de Balbino Fuenmayor quien llegó a 500 hits de por vida en la LVBP.

La Guaira inició con buen pie con doble de Jadher Areinamo para producir las dos primeras carreras del encuentro en el primer inning. Luego, en el segundo, par de tubeyes de Rafael Marchán y Franklin Barreto que trajeron dos más para ampliar la ventaja 4 a 0 sobre La Tribu.

Caribes inició la remontada en el cierre del segundo con el primer cuadrangular de la noche para Balbino Fuenmayor entre el izquierdo y central para traer una. Luego, Diego Infante con elevado de sacrificio puso las acciones 4 a 2.

Tiburones fabricó una más en el tercero con línea de hit de Alcides Escobar. En el cuarto, Areinamo impulsó la octavo con fly de sacrificio.

En el cierre del cuarto episodio, Antonio Piñero con sencillo empujó la tercera de Caribes. En el quinto, Omar Alfonzo con hit y jugada de selección de Diego Infante, Anzoátegui se puso 8 a 5 en el score.

La remontada oriental se concretó en la baja del sexto, Omar Alfonzo recibió base por bolas con las bases llenas. Jesús Sucre con imparable trajo la séptima de Caribes y Herlis Rodríguez con sencillo le dio la vuelta a la pizarra a favor de los locales 9 a 8. El golpe de gracia lo dio Balbino Fuenmayor con jonrón de tres carreras, el segundo de la noche y el 85 de por vida para ponerle cifras definitivas al encuentro 12 a 8.

Caribes con esta victoria llega a 12 triunfos y se pone a solo 1.5 del primer lugar igualados con los Leones del Caracas en el cuarto puesto de la tabla.

La victoria fue para Oswald Mori (1-0) y la derrota para Douglas Orellana (0-1).