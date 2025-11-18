LVBP: Así le ha ido a Águilas del Zulia en los últimos Juegos de La Chinita

Suscríbete a nuestros canales

Llegó uno de los días más representativos del año para los zulianos. Como cada 18 de noviembre, hoy se celebra el Día de La Chinita, fecha que no solo es especial para aquellos que practican el catolicismo, sino que además es bonito para el beisbol venezolano, ya que se lleva a cabo el popular Clásico de La Chinita.

En esta edición de la temporada 2025/26, las Águilas del Zulia tratarán de defender su nido, en un marco que se espera sea espectacular, ante los Bravos de Margarita, quienes jugarán en este día tan particular por tercera vez en toda su historia.

Los zulianos llegan en gran estado de forma a este compromiso, luego de haber derrotado justamente a Bravos este lunes 17 de noviembre, para mantenerse en el liderato de la tabla. De esta forma, los dirigidos por Lipso Nava llegan inspirados a tratar de mantener la buena racha que han logrado construir en los últimos Clásicos de La Chinita.

¿Cómo le ha ido a Águilas del Zulia en los últimos Juegos de La Chinita?

Y es que, además de tener foja de 15 triunfos y 10 derrotas en lo que va de la campaña 2025/26, las Águilas del Zulia también gozan de una racha positiva en los últimos Juegos de La Chinita que se han llevado a cabo, lo que aumenta las expectativas para este duelo ante Bravos de Margarita.

Últimos siete Clásicos de La Chinita:

2024: Tiburones de La Guaira 4-8 Águilas del Zulia

2023: Tigres de Aragua 1-3 Águilas del Zulia

2022: Navegantes del Magallanes 4-3 Águilas del Zulia

2021: Tiburones de La Guaira 7-8 Águilas del Zulia

2019: Tiburones de La Guaira 3-10 Águilas del Zulia

2018: Tigres de Aragua 4-0 Águilas del Zulia

2017: Caribes de Anzoátegui 3-6 Águilas del Zulia

De esta manera, el conjunto aguilucho muestra una sólida marca de cinco victorias y tan solo dos derrotas en sus últimos siete Juegos de La Chinita, un registro que, sin duda, los carga de energía positiva de cara a una nueva edición de este tradicional y significativo desafío.