MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica

La noche del pasado jueves 13 de noviembre marcó una nueva página en la impactante y exitosa carrera de Ronald Acuña Jr. El venezolano acudió a la ceremonia de los Premios All-MLB para recibir el galardón al Regreso del Año 2025, un reconocimiento que celebra no solo su rendimiento, sino también la resiliencia que lo ha acompañado después de superar un periodo complicado marcado por lesiones en los últimos años.

El jardinero de 27 años se ganó este premio luego de perderse más de la mitad del 2024 tras sufrir un desgarro completo del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Pero su regreso durante este año fue todo lo que el mundo esperaba de él al ser considerado uno de los mejores en la actualidad de este deporte.

“El abusador” dejó en claro que esta sería una campaña de retorno muy especial desde su debut. El 23 de mayo hizo su tan ansiada primera presentación de la zafra 2025 por todo lo alto, ya que en el primer lanzamiento del compromiso ante los Padres de San Diego, disparó un jonrón de 467 pies.

Ronald Acuña Jr. recibe el premio con una compañía histórica

Pero regresando al premio, el momento más emotivo de la velada ocurrió cuando Acuña Jr. subió al escenario acompañado por la viuda del legendario Hank Aaron, una figura histórica para los Bravos de Atlanta y para el béisbol en general. La presencia de Billye Aaron añadió un tono simbólico y profundamente significativo al homenaje, conectando el pasado glorioso de la franquicia con su presente más brillante que nunca en la imagen del criollo.

Este es un acto que reafirma la unión que existe en la organización con sus diferentes épocas dentro de las Grandes Ligas. Al ver a Ronald Acuña Jr. en esa posición, no cabe duda de que es uno de los más queridos y respetados por sus fanáticos y tiene grandes responsabilidades por cumplir en el futuro.

Finalmente, en 95 juegos disputados en la temporada pasada, dejó un promedio ofensivo en .290, con 21 jonrones, 42 remolcadas, 98 imparables y fue titular en el Juego de las Estrellas por cuarta vez en su carrera.