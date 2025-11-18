Bravos arruina la fiesta de Águilas en el Juego de la Chinita

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía una cómoda victoria de las Águilas del Zulia, terminó siendo un "infierno", para su bullpen, quienes recibieron hasta 13 carreras después del séptimo capítulo y fueron superados por los Bravos de Margarita en un Juego de la Chinita que llegó a 10 episodios.

El marcador final fue de 13 rayitas por 7, para los "Insulares", quienes guardaron su mejor rally, para la décima entrada y lograron dividir (2-2) en la serie de cuatro choques disputados en el Luis Aparicio El Grande.

Resumen:

El derecho José Dávila tuvo una gran actuación durante casi cinco capítulos (4.2), en los que no permitió anotaciones y eso lo aprovechó la ofensiva "Rapaz", para pisar cuatro veces el plato entre el primero y el quinto inning, sacando provecho a algunos errores defensivos de Bravos.

El bullpen se cayó:

La mala noticia de los locales fue que su bullpen A no pudo hacer el trabajo en esta ocasión, iniciando por Jorgan Cavanerio quien vino a lanzar en el séptimo tramo y permitió las cuatro rayitas que igualaron las acciones parcialmente (4-4).

Pedro Rodríguez tampoco sacó el cero en el octavo y fue víctima de un enorme cuadrangular por todo el jardín central de Moisés Gómez, que puso a ganar a los isleños (4-6). No obstante, Zulia no rendía y volteó nuevamente el marcador en la baja de esa entrada, con una seguidilla de tres carreras.

Con la ventaja de 7-6, no había un mejor brazo para Lipso Nava que su cerrador, Silvino Bracho, pero sorprendentemente después de un par de outs, recibió un inesperado bambinazo solitario, para igualar las acciones de Ramón Cabrera, forzando las entradas extras.

La debacle:

Con el duelo igualado 7-7, los brazos locales no encontraron la fórmula en el décimo episodio y eso lo aprovechó Bravos, para hilvanar un increíble rally de seis rayitas, que terminó marcando la diferencia, tras la actuación de Werner Leal sin tolerar carreras en la baja de ese tramo.