LVBP 2025-2026 dos duelos imperdibles esta semana por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales
Por Andrea Matos Viveiros
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano Televisión ofrece la mejor cobertura en señal abierta y gratis. Esta semana, la pantalla de los especialistas en deporte transmitirá dos encuentros llenos de rivalidad y tradición en el beisbol venezolano.
Juegos de la semana
- Miércoles 19 de noviembre: Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui. La antesala inicia a las 6:30 p.m., mientras que el playball está pautado para las 7:00p.m..
- Viernes 21 de noviembre: Meridiano Televisión transmitirá en vivo desde el Estadio Universitario de Caracas el enfrentamiento entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira. La antesala comenzará a las 6:30p.m., seguida del inicio del juego a las 7:00p.m.
Ambos encuentros podrán disfrutarse también en alta definición a través de Simpleplus, InterGO, NetunoGO y ABA TV GO, llevando la emoción de la LVBP 2025-2026 a cualquier pantalla junto a los especialistas en deportes.