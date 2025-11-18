LVBP

LVBP 2025-2026 dos duelos imperdibles esta semana por Meridiano Televisión

La temporada 2025-2026 de la LVBP continúa encendiendo la pasión de los fanáticos por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 12:13 pm
Navegantes del Magallanes / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión ofrece la mejor cobertura en señal abierta y gratis. Esta semana, la pantalla de los especialistas en deporte transmitirá dos encuentros llenos de rivalidad y tradición en el beisbol venezolano.

Juegos de la semana

  • Miércoles 19 de noviembre: Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui. La antesala inicia a las 6:30 p.m., mientras que el playball está pautado para las 7:00p.m..
  • Viernes 21 de noviembre: Meridiano Televisión transmitirá en vivo desde el Estadio Universitario de Caracas el enfrentamiento entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira. La antesala comenzará a las 6:30p.m., seguida del inicio del juego a las 7:00p.m.

Ambos encuentros podrán disfrutarse también en alta definición a través de Simpleplus, InterGO, NetunoGO y ABA TV GO, llevando la emoción de la LVBP 2025-2026 a cualquier pantalla junto a los especialistas en deportes.

Martes 18 de Noviembre de 2025
Beisbol